Crash Team Rumble : à défaut d'une conversion F2P, une petite période d'essai gratuite

On ne peut pas dire que Crash Team Rumble a rencontré un succès retentissant et à défaut d'une version F2P qui aurait d'ailleurs eu sens dès le départ, Activision tentera tout de même de rameuter quelques nouveaux intéressés avec un week-end d'essai gratuit, précisément du 11 au 14 août (19h00 dans les deux cas).



La sauvegarde étant transférable dans le jeu complet, que les curieux en profitent vu que nous allons justement entrer en période de double XP et tout en vous laissant avec la feuille de route ci-dessous, notons que le code source indique deux potentielles choses à venir :



- Une version Switch

- Un mode mini-jeu en coop (avec 33 épreuves listées)