Modern Warfare III : logo & key art avant le reveal Modern Warfare III : logo & key art avant le reveal

Ce n'était qu'un secret de polichinelle mais on peut surtout dire maintenant que les jeux sont faits : le prochain « Call of » se nommera bien Call of Duty : Modern Warfare III et l'information vient cette fois d'un leak issu d'un nouveau partenariat avec la gamme de boissons énergisantes Monsters (pour des jetons de doubleXP, si ça vous intéresse).



Remarquons de cela que le Captain Price semble se placer en personnage principal, et que les designers ont dû bosser approximativement 10 secondes pour trouver le style artistique du « III »…



Sinon à part ça, le reveal aura lieu dans le cadre de la Saison 5 de Warzone, donc début août, et que nous pourrons récupérer nos données depuis Modern Warfare II pour bien appuyer le fait que l'on parle d'une extension déguisée. RDV donc dans quelques jours pour découvrir les principaux contours de ce cru 2023 qui, ironiquement d'ici sa sortie, deviendra probablement un jeu Microsoft.