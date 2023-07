Un troisième projet pour Insomniac (multi ?) Un troisième projet pour Insomniac (multi ?)

En septembre dernier, Erin Eberhardt (Insomniac Games) organisait une discussion Live avec des membres de l'Université Full Sail avec laquelle elle a gardé une certaine proximité vu qu'elle y a fait ses études. Si on revient sur le sujet presque un an plus tard, c'est parce que cette conférence vient seulement d'être rendue publique, et une information s'y cachait : Eberhardt y révèle être directrice de projet sur un titre Insomniac encore non annoncé, donc en plus de Marvel's Spider-Man 2 et Marvel's Wolverine.



Difficile d'en savoir plus mais vu son passif chez Blizzard dans la branche eSport, et le fait que Insomniac s'est mis à recruter pour du multijoueur peu après l'arrivée de la concernée dans la boîte, on peut s'amuser à parier sur un titre dont le solo ne sera pas l'argument premier… et pourquoi pas carrément une nouvelle tentative de jeu à service, en adéquation avec l'actuelle politique de Sony.