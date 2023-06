Les Sims 5 : vers un modèle F2P dès la sortie Les Sims 5 : vers un modèle F2P dès la sortie

Cela n'aura rien d'une surprise après la transformation effectuée sur le dernier épisode en date : Les Sims 5, toujours sous nom de code « Project Rene » (pour Renaissance), devrait adopter d'entrée de jeu le modèle F2P comme l'atteste une offre d'emploi diffusé par le développeur Maxis. Encore une fois rien d'étonnant depuis la hausse d'audience (+53%) depuis le passage en F2P des Sims 4, donc autant de monde prêt à craquer pour les micro-transactions et la masse d'extensions.



Pour rappel, Les Sims 5 aura pour mot d'ordre de pousser la création et la personnalisation tout en détruisant les barrières entre les joueurs : total cross-play & cross-buy, et du contenu communautaire accessible sur tous les supports sans exception (PC, consoles et mobile).