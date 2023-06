Outriders : 2 ans après, toujours pas rentable

Bon il va maintenant falloir se faire une raison, et c'est assez dommage pour un titre qui n'avait certes rien de révolutionnaire mais qui restait tout de même sympa à jouer, surtout devant la tristesse du calendrier en début de génération : 2 ans après son lancement, et malgré des promotions constantes, une grosse extension et deux chèques reçus (un pour le Day One Game Pass, l'autre pour le PS Plus Extra en début d'année),n'a toujours pas franchi le seuil de la rentabilité.Dans le cadre d'un deal avec Square Enix, les employés de People Can Fly ont naturellement été payés pour leur travail mais le développeur révèle qu'au bilan fiscal du 31 mars 2023, ils n'ont toujours pas reçu le moindre € sur le pourcentage des bénéfices, signifiant que l'éditeur n'a toujours pas compensé les coûts liés au développement, à la distribution et la promotion.