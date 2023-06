Une collab entre Lies of P et Wo Long

Même si l'on parle de deux membres de la catégorie Souls, on ne s'attendait pas forcément à un rapprochement mais c'est bien là toute la magie des collaborations. Ce sera donc le cas entreet, sans que l'on sache encore de quoi il en retournera si les fans de l'un ou l'autre souhaitent déjà quelque chose d'ambitieux, on peut surtout très bien repartir avec un skin du premier dans le second et inversement. A suivre.On en profitera pour rappeler quesort le 19 septembre (PC, PlayStation, Xbox, Game Pass) et que la démo jouable a attiré 1 million de courageux. L'éditeur esquive en revanche la question du « Ouais mais combien l'ont terminé ? ».