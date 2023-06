Capcom nous confirme son prochain Showcase

Capcom annonce sa venue pour le bal du Summer Game Fest avec son propre Showcase signé dans la nuit du 12 au 13 juin (minuit pile, heure FR) avec 36 minutes de programme qui serviront à la fois à fêter les 40 ans de carrière de l'éditeur que nous livrer de nouvelles choses sur leur catalogue.De ce coté, aucun indice et sans aller jusqu'à parler d'un certain, on peut au moins penser à du(le mode Separate Ways), du(un trailer pour Rashid), un dernier mot suret bien entendu du, en plus espérons-le quelques petites annonces. Ou au moins une grosse (?).