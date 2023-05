Une bêta en vue pour Tekken 8

Alors que le casting continue de prendre forme (15 personnages annoncés pour l'instant),a toutes les chances de faire l'actualité vu les events du mois de juin et si l'on attend un nouveau jet de combattant(e)s pour approcher des 20, et surtout une date de sortie, la possibilité de d'y essayer avant l'heure devrait être également au programme.La base de données Steam vient en effet de faire apparaître une bêta (ouverte, fermée ou sous préco), nous verrons bien, et il est probable que tout cela sera officialisé pour la conférence du Summer Game Fest ou pour le Xbox Showcase.