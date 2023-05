UK : face aux très mauvaises critiques, TLOTR Gollum démarre pas trop mal UK : face aux très mauvaises critiques, TLOTR Gollum démarre pas trop mal

Pour la troisième semaine consécutive, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom a eu droit aux honneurs de la première place dans le classement britannique, ne subissant une chute « que » de 50 % pour le maintenir sur son trône avec une large avance. Pour information, la production Nintendo pourrait bien prochainement devenir la meilleure vente « physique » de l'année devant Hogwarts Legacy, un véritable exploit sur ce territoire et sur une seule machine, même si le dématérialisé devrait laisser la couronne au jeu qui devait être boycotté.



Signalons enfin le bon maintien de Dead Island 2, et l'entrée « bien sans plus » de The Lord of the Rings : Gollum, dont la place ne peut que satisfaire l'éditeur au regard des retours critiques.



1) The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (=)

2) FIFA 23 (=)

3) Hogwarts Legacy (=)

4) Mario Kart 8 Deluxe (+1)

5) Star Wars Jedi : Survivor (-1)

6) The Lord of the Rings : Gollum (NEW)

7) The Legend of Zelda : Breath of the Wild (+1)

8) Grand Theft Auto V (+4)

9) Animal Crossing : New Horizons (=)

10) Dead Island 2 (=)