Grève des scénaristes : la Saison 2 de The Last of Us est mise à l'arrêt Grève des scénaristes : la Saison 2 de The Last of Us est mise à l'arrêt

Bella Ramsey (Ellie) avait sous-entendu lors d'une interview accordée à ITV que nous ne verrons pas la Saison 2 de The Last of Us avant « fin 2024, voire débute 2025 ». En bref, le désormais habituel rythme d'une saison tous les deux ans pour certaines séries à très gros budget.



Mais ça, c'était si tout se passait sans accroc, et il y en a actuellement un de taille : la nouvelle grève des scénaristes a directement impacté la mise en place du chantier. Variety rapporte que contrairement à plusieurs autres séries dont les écrits sont suffisamment avancés pour passer outre la grève, aucun script n'a encore été mis en place pour The Last of Us : Saison 2, au point que les premiers jets du casting ont été effectués... grâce à des dialogues du jeu The Last of Us : Part II.



De fait, tout est mis à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre et alors que le début du tournage aurait dû intervenir « dans les prochains mois », il ne devrait être véritablement lancé qu'en début d'année prochaine, toujours au Canada mais cette fois à Vancouver. Il ne faudra pas s'étonner d'un lancement encore plus lointain pour cette Saison 2, chose que les plus conscients pardonneront devant l'actuelle situation, avec une grève soutenue par plusieurs gros de l'industrie dont, justement, le scénariste Craig Mazin.



Ce dernier avait évoqué au LA Times plus tôt ce mois-ci (avant le début de la grève) que l'industrie fonçait droit dans le mur, n'ayant rien appris du précédent mouvement de 2007, ne prenant que désormais conscience qu'elle avait « fait sauter les fondations de sa propre maison ».