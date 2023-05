[Rumeur] Une date pour Lords of the Fallen [Rumeur] Une date pour Lords of the Fallen

En lui espérant la même carrière que Dead Island 2, passé du statut d'arlésienne pendant des années jusqu'au lancement surprise aussi bien qualitativement que sur le plan commercial, Lords of the Fallen voit arriver le bout du chemin. Un nouveau leak de « Aggiornamenti Lumia » (spécialisé dans la fouille de la BDD Xbox Store) révèle un lancement du concerné pour le 13 octobre.



Sur le papier, cette suite semble des plus ambitieuses avec ses particularités bien à elle pour se démarquer des autres Souls, et en attendant une annonce officielle, continuons de rire de la communication autour du titre : au départ nommé Lords of the Fallen 2, puis The Lords of the Fallen, ce deuxième épisode s'intitulera finalement Lords of the Fallen… exactement comme le premier.