Dragon Age 4 : toujours pas pour cette année fiscale Dragon Age 4 : toujours pas pour cette année fiscale

Vous vous souvenez de Dragon Age 4 : Dreadwolf ? Electronic Arts aussi, mais juste pour nous indiquer une mauvaise nouvelle : le RPG de Bioware officialisé il y a bientôt 4 ans et demi ne sortira pas pour cette année fiscale.



Ce n'est pas indiqué clairement, mais dans son communiqué officiel, l'éditeur a dressé la liste de tous les titres qui débouleront d'ici le 31 mars 2024, ajoutant qu'il ne manque que deux titres, tous deux encore non dévoilés (un jeu de sport et un jeu de course, sans plus de précisions).



Dragon Age 4 n'arrivera donc qu'en avril 2024 dans le meilleur des mondes, tout comme le retour de Skate d'ailleurs.