Charts UK : Star Wars Jedi Survivor s'offre le deuxième meilleur lancement physique de l'année Charts UK : Star Wars Jedi Survivor s'offre le deuxième meilleur lancement physique de l'année

Petit point UK avec les ventes de la semaine dernière qui furent marquées par l'arrivée de Star Wars Jedi : Survivor, deuxième meilleur lancement de l'année 2023 sur le plan physique derrière Hogwarts Legacy (et loin devant Resident Evil 4 Remake), malgré une baisse de 35 % par rapport à Fallen Order. Deux raisons à cela :



- Une part du numérique toujours grimpante.

- Un prix plus cher, mais on va s'habituer hein.



82 % des ventes sont pour la version PlayStation 5 mais un rapport plus complet en fin de semaine avec les données numériques devrait davantage partager le gâteau, pour la version PC déjà, mais aussi des ventes dématérialisées généralement plus élevées sur Xbox (rien qu'avec le modèle S).



Notons en passant que Dead Island 2 baisse de seulement 45 % pour sa deuxième semaine, une belle performance tant les chutes sont habituellement plus notables pour les AAA. Le fameux effet du bouche-à-oreille.



1. Star Wars Jedi : Survivor (NEW)

2. Dead Island 2 (-1)

3. FIFA 23 (+2)

4. Mario Kart 8 Deluxe (=)

5. Hogwarts Legacy (+2)

6. Super Mario Odyssey (=)

7. Minecraft (-2)

8. Minecraft Legends (-6)

9. COD Modern Warfare II (+3)

10. Resident Evil 4 Remake (-2)