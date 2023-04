Deux réalisateurs en tête de liste pour la nouvelle adaptation ciné de Street Fighter Deux réalisateurs en tête de liste pour la nouvelle adaptation ciné de Street Fighter

Allez, on ne perd pas de temps avec la nouvelle adaptation cinématographique Street Fighter : peu de temps après l'annonce, The Hollywood Reporter déclare que Legendary a déjà trouvé les réalisateurs en la personne des frères australiens Danny et Michael Philippou (ou du moins est en train de négocier les derniers termes).



Vous ne connaissez pas ces gens ? Alors sachez que l'on parle de deux anciens youtubers qui se sont particulièrement fait remarquer en mettant un pied dans le cinéma avec le récent film d'horreur Talk to Me, adjugé à 97 % sur Rotten Tomatoes, et 72 sur Metacritic (alors qu'il n'est pas encore distribué dans la majorité des pays).



Tout reste encore à faire mais on croise déjà les doigts pour le meilleur, en se disant que rien ne pourra être pire que la première adaptation.