Twisted Metal (série TV) : vous voulez l'affiche ? Twisted Metal (série TV) : vous voulez l'affiche ?

Vous avez cliqué, donc c'est que vous êtes intéressés, point. Donc voici l'affiche officielle de Twisted Metal, l'un des prochains bébés de la branche PlayStation Studios, sous forme d'une série TV, qui débutera sa carrière sur Peacock le 27 juillet prochain (ne demandez pas pour l'Europe).



On attend la première bande-annonce, pourquoi pas aussi l'officialisation du nouvel épisode PS5 en rumeur, et en attendant tout cela, voici les stars qui poseront leurs fesses dans cette adaptation signée par le réalisateur de Cobra Kai :



- Anthony Mackie (Falcon/Captain America dans le MCU)

- Will Arnett (Arrested Development)

- Le catcheur Samoa Joe

- Thomas Haden Church (Sandman dans Spider-Man 3)

- Stephanie Beatriz (Rosa Diaz dans Brooklyn Nine-Nine)

- Neve Campbell (Sidney Prescott dans Scream)