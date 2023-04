UK : le film Super Mario Bros permet un petit boost pour la plupart des jeux Switch UK : le film Super Mario Bros permet un petit boost pour la plupart des jeux Switch

Cela devient une routine : une adaptation un minimum de qualité peut booster les ventes du matériau d'origine, et avec une licence aussi large que Mario, c'est un peu tout les représentants Switch qui sont concernés par les retours du film Super Mario Bros au Royaume-Uni.



Le rapport de GamesIndustry voit en effet la présence de 3 jeux Mario dans le top 10 de la semaine dernière outre-Manche, et de multiples boosts au-delà :



- Mario Kart 8 Deluxe : +9 %

- Super Mario Odyssey : +15 %

- New Super Mario Bros U Deluxe : +23%

- Super Mario 3D World : +21 % (13e)

- Mario Party Superstars : +3 % (20e)

- Mario Strikers : Battle League Football : +111 % (30e)

- Luigi's Mansion 3 : +7 % (40e)



1. FIFA 23

2. Mario Kart 8 Deluxe

3. Resident Evil 4 Remake

4. Hogwarts Legacy

5. Super Mario Odyssey

6. God of War Ragnarok

7. Gran Turismo 7

8. Modern Warfare II

9. Minecraft Switch

10. New Super Mario Bros U DX