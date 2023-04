Diablo IV : on nous parle de 80h de jeu pour boucler chacun des pass saisonniers Diablo IV : on nous parle de 80h de jeu pour boucler chacun des pass saisonniers

Lors d'une interview accordée avec Game Informer, le responsable associé Joe Piepiora de Blizzard est revenu sur quelques points concernant l'aspect saisonnier de Diablo IV et plus particulièrement ses Pass désormais de coutume dans le média, que ce soit dans les F2P ou les jeux à prix fort.



Donc pour rappel, dans ce nouvel épisode, à chaque saison, les compteurs sont remis à zéro avec l'obligation d'opter pour un nouveau personnage au level 1 (ce qui pourra déjà vous motiver à changer de classe), sans pour autant perdre le précédent qui rejoindra le mode « Royaume Éternel » où vous pourrez jouer librement avec n'importe lequel de vos avatars, et même continuer à les booster.



Chaque saison apporter ses éléments scénaristiques, ses changements, ses boss et objectifs… et donc un évident Pass qui comme ailleurs sera réparti en 2 catégories (vous augmenterez avec l'accomplissement de défis) : le coté gratuit avec uniquement quelques objets comme des boosts xp toujours bon à prendre, et la version premium (payant donc) avec des éléments uniquement cosmétiques et de la monnaie in-game pour la boutique.



Joe Piepiora précise à ce sujet que boucler intégralement un Pass prendra environ 80h de jeu, soit une moyenne de moins d'1h de jeu par jour, on est large donc, et on nous ajoute que votre tâche sera la majorité du temps effectuée avant même que votre avatar n'ait atteint le niveau 100, vous laissant faire ce que vous voulez pour pouvoir atteindre ce rang.



Plus qu'à retourner attendre le 6 juin pour retourner déboîter des ennemis par milliers.