Capcom se décide à ouvrir ses propres studios de motion-capture à Osaka

Tout comme Konami, Capcom annonce l'ouverture de deux nouveaux studios à Osaka (pour un total de 2603m²), ici spécialement consacrés à tout ce qui touche à la capture de mouvements. Capcom possédait déjà un studio dans le style, mais trois, c'est mieux qu'un seul, et cela permettra à l'éditeur de ne plus faire appel à des tiers (Beyond Capture pour, Santa Monica pour…) et faire en sorte que les développeurs soient désormais au plus près de ce genre de travaux pour un gain d'efficacité et de temps.Voilà une sage manière pour un éditeur en pleine forme d'utiliser ses ressources, lui qui vient de signer un nouveau succès avec justement, et qui poursuivra cette année avecet, pendant que se prépare en douce(et, mais bon…).