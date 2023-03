Non, Bloober Team n'a pas pour objectif de vendre 10 millions de Silent Hill 2 Remake Non, Bloober Team n'a pas pour objectif de vendre 10 millions de Silent Hill 2 Remake

Petit quiproquo du week-end qu'il faut bien rétablir. De nombreux sites ont repris une interview tirée du site polonais Bankier, où Piotr Babieno (PDG de Bloober Team) semblait affirmer vouloir vendre environ 10 millions d'unités du futur Silent Hill 2 Remake, soit quelque chose d'un peu trop utopiste au regard des épaules de la licence. Pour faire la comparaison, très rares sont les Resident Evil à avoir pu atteindre ce quota, et c'était sur davantage de machines, voire parfois épaulés de quelques remasters au fil des années.



Mais l'explication est tombée par la suite : Babieno n'a tout simplement jamais dit ça, et les retours viennent tout simplement d'une erreur de traduction (il faut dire que tout le monde n'est pas forcément spécialisé dans le polonais).



Piotr Babieno a plus exactement évoqué le fait qu'avec Silent Hill 2 Remake, Bloober Team a la chance d'être propulsé dans de nouvelles hauteurs au niveau des finances et dans sa capacité à produire de nouveaux survival-horror par la suite, et qu'avec cela, ils espèrent « un jour » développer un jeu capable de dépasser ces fameux 10 millions de ventes.



C'est noté. Maintenant on aimerait bien avoir des nouvelles et une date pour le précité.