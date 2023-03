[LEAK] Tout le contenu de Sonic Origins Plus [LEAK] Tout le contenu de Sonic Origins Plus

Toujours non officialisé, Sonic Origins Plus n'a désormais plus aucun mystère à en croire les sources de ComicBook.com qui a lâché la totale des informations à savoir (sauf la date de sortie) avec donc le fait qu'il s'agira d'un DLC à 9,99€ pour Sonic Origins proposant les 12 jeux Game Gear mais pas que :



- Les 2 Sonic the Hedgehog

- Sonic Chaos

- Dr Robotnik's Mean Bean Machine

- Sonic Drift

- Sonic Spinball

- Sonic Triple Trouble

- Sonic Drift 2

- Tails' Skypatrol

- Tails Adventure

- Sonic Labyrinth

- Sonic Blast



- La possibilité de jouer Amy dans les jeux Sonic Origins

- Knuckles jouable dans Sonic CD



En plus de cela, une nouvelle version boîte réunissant la totale à 39,99€ est également prévue sur tous les supports, incluant :



- Sonic Origins

- Les 3 DLC (défis & musiques)

- Le contenu de Sonic Origins Plus