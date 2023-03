Mirror's Edge ne sera pas supprimé des stores Mirror's Edge ne sera pas supprimé des stores

Tout est dans le titre mais il faut bien remettre les choses dans leur contexte pour ceux qui n'étaient pas là hier : Electronic Arts nous annonçait le retrait de 4 de ses jeux des stores numériques à compter du 28 avril (Battlefield 2043, Battlefield Bad Company 1 & 2 et Mirror's Edge), anticipant une fermeture des serveurs en fin d'année.



Mais finalement, parce que l'éditeur a changé d'avis ou parce qu'il s'agissait d'une erreur dans le communiqué initial, Mirror's Edge ne fait plus partie des malheureux concernés, mais comme les 3 autres, ne bénéficiera plus de fonctionnalités online le 8 décembre 2023. Voilà.