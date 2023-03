Electronic Arts va supprimer 3 Battlefield et le premier Mirror's Edge des stores numériques Electronic Arts va supprimer 3 Battlefield et le premier Mirror's Edge des stores numériques

Nous sommes habitués à voir des éditeurs débrancher les serveurs de tel ou tel jeu après plusieurs années d'existence (voire beaucoup moins), mais c'est toujours fâcheux pour la mémoire de média d'en voir disparaître dans les abysses du néant pour x raisons.



Car c'est sans explications particulières que Electronic Arts annonce qu'à compter du 28 avril 2023, Battlefield 1943, Battlefield : Bad Company 1&2 et Mirror's Edge seront purement et simplement supprimés des stores numériques, et les possesseurs des cités devront faire avec la fin des serveurs le 8 décembre prochain. Battlefield 1943 sera ainsi effacé (uniquement online) tandis que les autres pourront toujours être pratiqués en solo.