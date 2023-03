Un nouvel indice pour Counter-Strike 2 Un nouvel indice pour Counter-Strike 2

Toujours pas de confirmation mais un nouvel indice envers l'annonce à venir d'un Counter-Strike 2 : Valve vient de déposer la marque CS2 auprès de l'organisme de classification US comme vient de le révéler PCGamersN.



Une relance dans l'une des grandes rumeurs du moment, à la fois par les pilotes NVIDIA qui ont fait apparaître les applications cs2.exe et csgo2.exe, et surtout par les dires mêmes du journaliste eSport Richard Lewis qui a tout balancé avant l'heure : Counter-Strike 2 sera annoncé d'ici la fin du mois, tourne sous Source Engine 2, a déjà été testé par un groupe restreint de joueurs et accueillera sous peu une bêta fermée.