[LEAK] Un LEGO 2K Drive en vue [LEAK] Un LEGO 2K Drive en vue

Warner Bros n'ayant plus l'exclusivité des jeux LEGO, 2K Games met en place ses projets et alors que les rumeurs évoquaient une sorte de jeu de foot arcade (par Sumo Digital), c'est une sorte de Mario Kart-like qui devrait tomber le premier vu le gros leak de ce nommé LEGO 2K Drive.



Pas besoin de vous décrire le genre, se contentant de signaler la transformation temps réel des véhicules en fonction du terrain (donc comme Sonic All-Stars Transformed) et en attendant l'officialisation de tout cela, les intéressés soulèvent déjà deux questions :



- Pourra t-on construire ses propres véhicules ?

- Peut-on s'attendre à des partenariats avec les entreprises tiers déjà proches de LEGO pour espérer du Star Wars, Harry Potter, DC Comics ?



Car sans l'un ni l'autre, bonne chance pour se démarquer d'un marché déjà tenu d'une main de maître par Nintendo.