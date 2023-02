Le Tokyo Game Show 2023 prend date Le Tokyo Game Show 2023 prend date

Le Covid-19 étant plus ou moins derrière nous, l'heure est au grand retour pour le Tokyo Game Show et dans des proportions plus massives que l'année dernière, certes déjà de nouveau en physique mais blindé de restrictions qui se font depuis quelques temps de plus en plus assouplies.



Le TGS 2023 se tiendra ainsi du 21 au 24 septembre, dont les deux derniers jours ouverts au public dans l'intégralité du Makuhari Messe. On nous annonce le plus grand espace à ce jour, et l'objectif d'attirer au moins 200.000 visiteurs « sur place », cette précision étant due au fait que comme en 2022, une version « VR » sera de nouveau disponible sur PC et appareils autonomes, et pour la première fois sur mobile, permettant de visiter le salon depuis chez soi du 21 septembre au 1er octobre ?



Les organisateurs annoncent en outre vouloir impérativement refaire du salon un point central de l'actualité comme du temps des meilleures années, prenant conscience de l'évolution du marché en terme de demande de la part du public, quitte à citer des choses qui passent encore au-dessus de la tête de la majorité des joueurs (Metaverse, NFT…). Enfin, comme pour bien indiquer que l'heure est à l'ouverture, chacun des programmes officiels à suivre en live sera sous-titré en japonais, anglais et chinois.