Du hack'n slash pour le prochain Moon Studios ?

Nous savions que le prochain jeu de Moon Studios serait un action-RPG, et le boss de la boîte Thomas Mahler donne un indice plus précis sur le style en annonçant sur Twitter avoir mis le studio au défi de « révolutionner le genre ou de nous évanouir dans le lointain », étant parfaitement prêt à se confronter directement aux franchises Diablo et Path of Exile. Donc ça sent le hack'n slash, très loin de l'expérience acquise avec Ori 1 & 2.



On retourne patienter, en rappelant que suite à un non-renouvellement du partenariat avec Microsoft (ces derniers ayant préféré s'éloigner des accusations de culture apparemment très toxique), Moon Studios fera éditer ce nouveau projet par la Private Division de Take-Two Interactive.