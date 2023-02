Ubisoft ne compte pas louper l'E3 2023 Ubisoft ne compte pas louper l'E3 2023

Aucun des trois principaux constructeurs ne fera part de sa présence à l'E3 2023, mais cela n'empêchera pas de garder un certain œil sur le retour de l'event de L.A., avec notamment aujourd'hui la confirmation de la présence d'Ubisoft qui promet d'avoir « beaucoup de choses à montrer ».



On n'en doute pas coté haute probabilité :



- The Crew Motorfest

- Skull & Bones

- Assassin's Creed Mirage (s'il n'est pas dispo d'ici-là)

- Avatar : Frontiers of Pandora

- Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake



Et on l'espère :



- Splinter Cell Remake

- Beyond Good & Evil 2

- Le Star Wars de la team Massive