Hors FIFA & Call of, Hogwarts Legacy est le meilleur lancement européen depuis 2018 (RDR2) Hors FIFA & Call of, Hogwarts Legacy est le meilleur lancement européen depuis 2018 (RDR2)

Warner Bros doit se frotter les mains, Avalanche aussi : selon les données de GamesIndustry, Hogwarts Legacy s'est offert en Europe (hors FIFA et Call of), le meilleur lancement depuis Red Dead Redemption 2 en 2018. Pour comparaison, il a fait 56 % mieux que Elden Ring sur pourtant deux supports de moins.



Un véritable phénomène et peut-être un message clair à faire passer à certains éditeurs : oui, il n'y a aujourd'hui plus besoin de versions PlayStation 4 et Xbox One pour avoir un (gros) succès. Les versions old-gen viendront néanmoins apporter des ventes supplémentaires dès le 4 avril, et on se demande toujours à quoi ressemblera celle sur Switch (25 juillet).