[LEAK] Du Horizon Forbidden West et Borderlands 3 pour le PS Plus Extra & Premium

Ce mardi 21 février, le PlayStation Plus accueillera ses nouveaux élus pour les abonnés Extra & Premium, et en attendant d'avoir la liste complète qui fort logiquement devrait tomber en fin d'après-midi, le leaker habituel est venu nous dévoiler 4 morceaux et pas des moindres :



- Horizon Forbidden West

- Scarlet Nexus

- Resident Evil 7

- Borderlands 3



Un bon sens du timing pour Horizon Forbidden West vu que l'on approche de la sortie du spin-off sur le PSVR 2, sans oublier l'extension au printemps.