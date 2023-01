[LEAK] PS Plus : le programme de février [LEAK] PS Plus : le programme de février

Comme d'habitude, les jeux PlayStation Plus à venir sont leakés par le ninja habituel avec cette fois 4 produits au lieu de 3, l'extension Beyond Light de Destiny 2 (F2P on rappelle) s'ajoutant à la liste. Pas illogique sauf pour ceux qui ont oublié que Bungie appartient à Sony.



Les autres titres sont OlliOlli World, Mafia : Definitive Edition et Evil Dead : The Game qui aura bien besoin de cela pour raviver un peu son audience.



Tout cela sera à télécharger dès le 7 février.