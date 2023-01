Le FPS Star Wars de Respawn aura du multi Le FPS Star Wars de Respawn aura du multi

Electronic Arts se plaît à remettre en avant des expériences purement solo depuis quelques temps, mais le plus gros de l'argent continue de se faire dans le multi, et c'est bien pour cela que d'autres tentatives iront dans ce sens : Insider Gaming signale avoir repéré de nouvelles offres d'emploi concernant « l'autre » projet Star Wars de Respawn (un FPS encore non dévoilé), toutes réclamant une expérience multijoueur.



Personne n'a en effet jamais dit que ce nouveau jeu serait uniquement en solo. D'ailleurs on ne sait même pas s'il y aura du solo. Les seules informations officielles actuellement, c'est que ça tournera sous Unreal Engine 5, avec à la production Peter Hirschmann (Medal of Honor : Above and Beyond en VR).