8 millions de ventes pour Detroit Become Human

Nous sommes toujours en attente de nouvelles sur(et on sait que l'on devra patienter encore un moment) et Quantic Dream vient en attendant rappeler qu'ils sont capables de faire des jeux narratifs à beau succès commercial :vient de dépasser les 8 millions d'unités vendues, soit 1 million de plus depuis l'année dernière.Notez que le PC représente une part notable du gâteau avec 2,5 millions de ventes.