Alors qu'on attend des nouvelles de Compulsion, We Happy Few va quitter le Game Pass

Habituellement, on ne s'embête pas à dédier une news au départ d'un titre du service Game Pass, mais il fallait cette fois signaler l'annonce du retrait dele 15 janvier, une production signée Compulsion Games, studio racheté par Microsoft il y a plus de 5 ans. L'année de la sortie du dit-jeu, néanmoins à l'époque publié par Gearbox.On comprend donc que depuis le temps, Microsoft n'a même pas cherché à récupéré les droits de cette expérience assez originale mais clairement imparfaite, et il serait maintenant sage que le studio nous dévoile enfin sa première production siglée Xbox Game Studios, apparemment le, un jeu Dark Fantasy 100 % solo.