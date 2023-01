Proche de Microsoft, le studio SkyBox Labs finalement récupéré par NetEase Proche de Microsoft, le studio SkyBox Labs finalement récupéré par NetEase

Nous n'aurions pas été étonné d'apprendre le rachat de SkyBox Labs par Microsoft afin d'en faire un nouveau membre des Xbox Game Studios tant la boîte canadienne s'est davantage fait remarquer par ses codéveloppements que ses propres productions maisons très discrètes : ces dernières années, le studio a apporté son soutien sur des projets comme Minecraft, Fallout 76 et plus récemment Halo Infinite.



Mais peut-être trop occupé par l'affaire Activision, Microsoft a laissé SkyBox s'échapper entre les mains de NetEase Games, déjà mécène de GrassHoper Manufacture et Quantic Dream.



Après dans les faits, cela ne change pas grand-chose puisque comme lors de nombreuses acquisitions chinoises, les plans ne changeront pas dans un premier temps avec ici toujours la promesse de partenariat avec d'autres boîtes réclamantes. Pour l'instant.