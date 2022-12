Square Enix en a terminé avec Chocobo GP

Tout le monde n'a pas le poids commercial d'un, personne dans le genre d'ailleurs, et Square Enix préfère en rester là avec, annonçant qu'il n'y aurait plus de mises à jour de contenu après 9 mois sur le marché pour tout de même 5 Saisons (la dernière ajoutant la carte Midgard par exemple).Le communiqué est aussi là pour indiquer que la vente de mythril (micro-transaction donc) est interrompue, et que vous aurez jusqu'au 6 janvier pour dépenser ce qui vous reste en stock dans la boutique.