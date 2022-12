En attendant Survivor, Star Wars Jedi : Fallen Order débarque dans le PS Plus de janvier En attendant Survivor, Star Wars Jedi : Fallen Order débarque dans le PS Plus de janvier

C'est devenu une routine sur laquelle Sony ne souhaite même plus lutter : comme tous les mois depuis un long moment, la prochaine vague de jeux PlayStation Plus Essential est leakée sur Dealabs avec un programme assez sympa.



Tout d'abord Star Wars Jedi : Fallen Order qui viendra attirer un nouveau public juste avant l'arrivée de sa suite au mois de mars, Fallout 76 toujours prêt à gonfler son audience, et enfin le MetroidVania Axiom Verge 2.



Tout cela sera officialisé la semaine prochaine, et à télécharger à partir du 3 janvier 2023.