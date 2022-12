Quelques petites infos pour Starfield

A défaut d'une nouvelle présentation qui on imagine n'est plus qu'une affaire de semaines (si du moins son lancement intervient d'ici la fin du printemps 2023), l'ambitieuxa tout de même eu droit à de nouvelles informations via la diffusion d'une nouvelle vidéo, uniquement en anglais mais pas grave, en voici l'essentiel :- En début d'aventure, nous aurons des quêtes au cœur de notre système solaire.- Mars fait partie des planètes à visiter, dont sa base principale Cydonia.- Des personnages principaux peuvent mourir en fonction de nos choix.- En fonction des talents d'éloquence, vos compagnons pourront prendre part aux dialogues.- Ces mêmes compagnons feront savoir s'ils ne sont pas d'accord avec nous.- Contrairement à, et finalement de la même façon que dans une partie des, rejoindre une faction n'empêchera pas de faire les quêtes d'une autre.On retourne attendre la date de sortie.