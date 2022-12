Vampire Survivors prépare son premier DLC [UP] Vampire Survivors prépare son premier DLC [UP]

Réussite indéniable et l'un des meilleurs rogue-like qui soit au point de pouvoir plaire aux réfractaires du genre, Vampire Survivors se voit annoncé un premier DLC, probablement payant, sous le nom de « Legacy of the Moonspell », sans date de sortie pour le moment mais c'est pour bientôt.



Et le programme est plutôt sympa avec :



- Une nouvelle map, la plus grande, avec plusieurs zones dont un château et un village

- 8 nouveaux personnages jouables

- 13 nouvelles armes !

- 6 musiques

- De nouveaux succès

- Et quelques surprises à découvrir



Le jeu est disponible sur PC, Xbox Series et Xbox One, également dans le Game Pass. Sinon, ça ne coûte que 5 balles et ça les vaut largement.



UPDATE



- Prévu le 15 décembre.

- 1,99€ le DLC.