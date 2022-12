Game Pass : le programme de décembre (P.1), avec du LEGO Star Wars : La Saga Skywalker

On va vite oublier le Game With Gold pour s'attarder sur le service principal Xbox avec la mise en ligne du programme Game Pass pour cette première moitié de décembre, confirmant en passant l'arrivée surprise deen plus de jolies gourmandises commeet la GOTY deDisponible :(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)(PC)6 décembre :(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)8 décembre :(PC, Xbox, xCloud)(ajout de la version One)13 décembre :(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox)15 décembre :(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)Ils quittent le service le 15 décembre :(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)(Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)(Xbox)(PC, Xbox, xCloud)