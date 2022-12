[Rumeur] LEGO Star Wars : La Saga Skywalker en route vers le Game Pass

Microsoft doit encore nous dévoiler son programme Game Pass de décembre même si l'on en connaît déjà quelques représentants comme la curiositéet dans le lot, un certaindevrait faire part de sa présence vu le « très difficile » pendu mis en ligne par le compte officiel Game Pass sur Twitter, ajoutant si besoin est que l'on parle de l'adaptation d'une « grosse franchise du cinéma ».Mine de rien, et même si ce genre de jeu n'intéresse pas tout le monde, on parle quand même du meilleur jeu LEGO selon les critiques, le plus complet, et le plus gros succès de l'histoire de la franchise.