En attendant le prochain épisode, Ace Combat 7 passe la barre des 4 millions

Petit article pour signaler que Bandai Namco revendique plus que jamais la puissance commerciale d'(par rapport au reste de la franchise) : cet épisode était déjà considéré comme le plus gros succès de la franchise avec 3 millions de ventes (2,6 millions pour le quatrième sur PS2) mais les promos sur la longueur ont fait leur effet pour lui permettre de dépasser le cap des 4 millions.On ne s'étonne pas qu'un huitième chapitre est en cours de développement depuis quelques temps, et reste à patienter jusqu'à sa présentation officielle.