Crystal Dynamics : plus de 100.000 joueurs ont sauté sur le sondage Legacy of Kain Crystal Dynamics : plus de 100.000 joueurs ont sauté sur le sondage Legacy of Kain

Il y a quelques semaines de cela, Crystal Dynamics laissait entrouvrir une porte d'espoir aussi bien pour les fans que l'équipe elle-même sur un potentiel retour de la franchise Legacy of Kain, en mettant tout simplement en ligne un sondage sur les envies de chacun, comme par exemple sur des souhaits de remaster, remake voire nouvel épisode bien inédit.



Une façon de tâter le terrain au cas où, et l'équipe nous apprend avoir été très surpris par les retours et l'intérêt des joueurs envers cette série qui n'a plus donné de nouvelles depuis bientôt 20 ans (on oubliera pas la tentative avortée MMO) : selon Crystal Dynamics, là où des sondages du genre recueillent entre 1000 et 3000 réponses, celui de Legacy of Kain en a reçu plus de 100.000, dont 73.000 ayant répondu à toutes les questions.



« Nous avons vu notre enquête être partagée sur les réseaux sociaux et dans la presse, et nous avons senti que ce fut un excellent moyen de raviver la communauté de fans passionnés. Rassurez-vous, nous vous entendons haut et fort, et nous continuerons de vous tenir au courant des possibilité pour l'avenir de Legacy of Kain. »



Pas un mot en revanche sur le nouveau Tomb Raider toujours en cours sous Unreal Engine 5, mais le PDG Phil Rogers a souhaité ajouter que le chantier Perfect Dark progressait « extrêmement bien ». Assez pour souhaiter des nouvelles en 2023 ?