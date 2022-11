Naruto : vers un Ultimate Ninja Storm Connections ? Naruto : vers un Ultimate Ninja Storm Connections ?

Bandai Namco poursuit inlassablement le roulement de ses trois franchises clés (DBZ, One Piece, Naruto), et c'est le ninja-renard qui semble se préparer à un éventuel retour quelle que soit la forme avec le dépôt de marque en Europe d'un Ultimate Ninja Storm Connections.



A partir de ce titre, on peut aussi bien miser sur un épisode neuf qu'une simple compilation (avec upgrade New Gen) des différents épisodes, au nombre de quatre, en ajoutant deux spin-off et une extension basée sur Boruto.