En attendant la suite, Gears of War va avoir un film et un anime sur Netflix

Depuis The Witcher, chacun pense que Netflix incarne une sorte de joker marketing pour pousser davantage les ventes d'une franchise (encore récemment avec Cyberpunk), d'où la multiplication de projets sur lesquels se rajoute aujourd'hui Gears of War.



Avec 16 bougies derrière elle, celle qui fut l'une des licences majeures de la Xbox 360, un peu moins sur Xbox One (faut le reconnaître), attend toujours son grand retour sur Xbox Series avec The Coalition et en attendant, c'est donc Netflix qui annonce plusieurs projets dont tout d'abord un gros film Live, suivi d'un anime « pour adultes ». Si ces deux chantiers rencontrent un succès, d'autres suivront.



Le communiqué se permet d'ajouter que la série a dépassé les 40 millions de ventes depuis ses débuts, en 6 épisodes (on inclut l'oublié Judgment).