Mario et Les Lapins Crétins SoH : le premier DLC réservé aux détenteurs du Pass

Maintenant disponible, Mario et Les Lapins Crétins : Sparks of Hope débute la communication de son Season Pass avec déjà l'assurance que les trois DLC verront le jour courant 2023, n'empêchant pas une drôle de surprise : le premier du lot, prévu en début d'année prochaine, sera quoi qu'il arrive exclusif au Pass (19,99€). Donc impossible à acheter séparément contrairement aux deux suivants.



Et dans le détail :



- Le premier DLC vous offrira tout simplement une Tour de Combat.

- Le deuxième (mi-2023) offrira un chapitre inédit avec nouvelle zone et l'arrivée d'un « mystérieux ennemi ».

- Le troisième (fin 2023) sera comme on le sait la véritable extension qui fera revenir notre bon vieux Rayman en perso jouable.