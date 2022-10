La franchise NiOh touche les 7 millions

Un an, ou plus exactement 13 mois après nous avoir annoncé 6 millions de ventes pour la franchise, Koei Tecmo annonce que la franchise a maintenant franchi un nouveau cap en dépassant la barre des 7 millions.Une annonce qui intervient quelques jours (mardi 1er novembre) avant la proposition dedans le PS Plus Essential, aussi bien sur PlayStation 5 que PlayStation 4, pendant que la Team Ninja s'attelle à terminer(3 mars) et un jour prochain(2024) sur PC et PlayStation 5.