Le développement de Dragon Age : Dreadwolf vient d'achever sa phase Alpha Le développement de Dragon Age : Dreadwolf vient d'achever sa phase Alpha

Bientôt 4 ans après son officialisation, durant les Game Awards de 2018, celui que l'on nomme désormais Dragon Age : Dreadwolf vient de franchir une étape suffisamment importante pour que l'on puisse espérer prochainement des nouvelles concrètes : la phase Alpha est achevée, signifiant qu'il est théoriquement jouable du début à la fin.



Il reste néanmoins du travail comme l'indique Bioware, que ce soit le rendu graphique, l'équilibre au niveau du gameplay et du système de jeu (loot & co) et éventuellement quelques modifications dans la narration et la progression afin d'offrir un rythme suffisamment fluide et prenant.



Rappelons que Bioware travaille également sur le prochain épisode de la franchise Mass Effect qui, à l'instar de Dragon Age : Dreadwolf, sera une expérience 100 % solo.