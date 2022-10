Rocksteady voit partir ses deux fondateurs Rocksteady voit partir ses deux fondateurs

18 ans après avoir fondé Rocksteady, le duo Sefton Hill et Jamie Walker annoncent soudainement leurs départs, laissant derrière eux une équipe « talentueuse » et « passionnée » actuellement au travail sur Suicide Squad : Kill the Justice League dont le chantier touche d'ailleurs à sa fin selon le communiqué tout juste publié.



La raison ne semble pas tenir d'une quelconque mésentente, bien que l'on ne puisse pas toujours se fier au rapports pleins de bons mots, mais d'une envie pour Hill comme Walker de partir ensemble « commencer une nouvelle aventure ». Très probablement un nouveau studio on imagine.