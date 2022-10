[Rumeur] Le retour de Marathon (Bungie) validera tous les points du jeu à service [Rumeur] Le retour de Marathon (Bungie) validera tous les points du jeu à service

Encore du Jeff Grubb qui vient rebondir sur les informations de Tom Henderson pour confirmer que, oui, Bungie compterait bien ressusciter la franchise Marathon des années 90 avec un chantier ayant débuté il y a quelques temps (toujours en pré-alpha).



On apprend ainsi que si le projet fut au départ sur la table grâce à l'appui financier de NetEase en 2018, Sony a pleinement validé l'approche et de manière naturelle : PlayStation souhaite comme on le sait démultiplier sa proposition au niveau des jeux à service.



Et on est effectivement en plein dedans pour ce « FPS extraction » :



- Se rapprocherait du mode « Escape from Tarkov » des Call of.

- Modèle économique F2P + Battle Pass + micro-transactions.

- Toute la monétisation ne tiendra qu'autour des skins.

- Aucun temps de chargement dans les différentes sessions.



Rien de plus pour le moment.