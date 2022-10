[Rumeur] MWII : un gros Map Pack payant pour les 20 ans de la franchise Call of Duty [Rumeur] MWII : un gros Map Pack payant pour les 20 ans de la franchise Call of Duty

Selon l'insider Ghost of Hope, jugé très fiable vu ses nombreux leaks autour de la franchise phare d'Activision, l'éditeur aurait trouvé le moyen de rebondir (en partie) financièrement face à l'absence de nouveau Call of Duty fin 2023.



Outre la rumeur d'un COD Zombies en stand-alone (sans oublier Warzone 2 et Mobile), Call of Duty : Modern Warfare II aurait droit à une deuxième année de suivi en 2024 où l'on trouvera un gros DLC payant : un énorme Map Pack qui proposera la totalité des cartes du Modern Warfare 2 de 2009, ainsi que d'autres tirées de plusieurs épisodes de la franchise (toutes remasterisées évidemment).



Une extension qui serait également là pour fêter les 20 ans de la franchise.